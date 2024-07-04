Путин назвал условие для переговоров РФ и США по стратегической стабильности

Возобновление переговоров по стратегической стабильности между РФ и США требует «доброй воли» со стороны американского руководства. Об этом на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы слышим иногда со стороны США, что они хотят на эту тему возобновить разговоры. Непонятно, то они хотят, то уже не хотят. Вот в последний период работы администрации президента [Барака] Обамы нам подали сигнал, что хотят, потом вдруг расхотели», — сказал глава государства.

Путин добавил, что во время выступления в министерстве иностранных дел РФ в июне он сформулировал предложения властей по возобновлению переговоров по стратегической стабильности. Как сказал российский лидер, актуальность данного вопроса сохраняется.

В то же время глава государства обратил внимание на необходимость дождаться завершения президентских выборов в США и уже потом пытаться начать диалог по глобальной безопасности. По словам президента РФ, только после завершения электорального процесса можно будет судить о предпочтениях и настроениях американских властей в отношении этой темы.

14 июня Путин выступил в МИД РФ, заявив о необходимости российскому руководству проработать свою систему «равной и неделимой» безопасности в Евразии. Кроме того, глава государства обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности.

Ранее в США сообщили о готовности к переговорам с РФ по вопросу ядерных рисков.