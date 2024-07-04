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Экс-морпех признал превосходство ВС РФ над армией США

Экс-морпех США Хо: американская армия уступает российским вооруженным силам

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо считает, что армия России имеет явное преимущество над вооруженными силами Соединенных Штатов. Его слова приводит YouTube-канал Judging Freedom.

По словам Хо, ВС РФ прошли серьезные испытания в ходе конфликта на Украине, где учились на своих ошибках и совершенствовались. Кроме того, отметил эксперт, российские военные закалены в боях.

Армия США не развивается в военном деле, считает экс-морпех. Вашингтон, поддерживая Украину, не справляет ошибки командования ВСУ, а поощряет их. Вся помощь от США Киеву заключается в поставках техники, которая не приносит большой пользы из-за неэффективного использования, указал Хо.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной причиной успеха ВС РФ на поле боя является применение большого количества управляемых бомб. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что применение подобных вооружений не оставляет ВСУ шансов на выстраивание какой-либо обороны.

Ранее на Западе раскрыли, чем закончится конфликт на Украине.

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