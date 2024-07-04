Путин ответил на вопрос по поводу дебатов Байдена и Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что видел фрагменты дебатов между главными конкурентами американской предвыборной гонки — президентом США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

«Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации они всегда имеют определенные предпочтения: кто-то за, кто-то против», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



По его словам, выборы — это внутреннее дело США, но отворачиваться от наблюдения за внутриполитической борьбой в этой стране «невозможно», поскольку Соединенные Штаты являются «великой державой», постоянным членом Совбеза ООН и оказывают влияние на ситуацию на Украине.

До этого российский лидер заявил, что уверен в искренности слов кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. При этом Путин отметил, что не знаком с предложениями американского политика по поводу того, как он собирается это сделать.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Байден покинет президентскую гонку после провальных дебатов.