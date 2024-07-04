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Лукашенко и Путин провели шестую встречу в Астане

«Пул первого»: Лукашенко и Путин провели встречу в Астане

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Телеграм-канал Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане, где прошел саммит ШОС. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Авторы канала опубликовали фотографию, на которой главы государств идут вместе.

«Президент [Лукашенко] по окончании заседания работу продолжил. <…> А вот и разгадка, с кем была финальная встреча этого крайне насыщенного рабочего дня», — говорится в публикации.

Согласно подсчетам журналистов, это уже шестая встреча лидеров стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

С 3 по 4 июля в Астане проходит саммит ШОС. Президент России на конференции провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

25 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что союзное государство России и Белоруссии крепнет во всех областях и активно развивается.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия идут вперед в развитии, несмотря на давление.

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