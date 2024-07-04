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Экс-сотрудник ЦРУ указал на испуганное поведение Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский напуган из-за первого признания больших потерь

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Annegret Hilse/Reuters

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон считает, что Владимир Зеленский напуган из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и развивающегося наступления ВС РФ. Своим мнением он поделился в беседе с журналистом Стивеном Гарднером на его YouTube-канале.

По словам Джонсона, Зеленский напуган и впервые с начала конфликта признал наличие серьезных потерь в рядах ВСУ. Эксперт назвал «чушью» заявления о том, что армия Украины потеряла лишь 30 тысяч солдат. Все гораздо хуже, считает он.

Экс-сотрудник ЦРУ также указал на успехи российской армии по всей линии соприкосновения, на что ВСУ не могут ответить.
«Это еще одна из причин, почему вы видели Зеленского таким», — указал Джонсон.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что Украина хочет подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», поскольку у нее нет достаточного количества времени из-за потерь на поле боя.

Ранее в Совфеде указали на превращение Зеленского из комика в «фюрера».

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