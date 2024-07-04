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Путин назвал ситуацию в США их внутренним делом

Путин: РФ небезразлична ситуация в США, но она является их внутренним делом

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Thibault Camus/AP/Reuters

Российскому руководству небезразлично происходящее в США, но события в этой стране являются ее внутренним делом. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конечно, не безразлично, что там (в США —«Газета.Ru») происходит, но это их, собственно, внутреннее дело», — подчеркнул российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также во время мероприятия президент РФ рассказал, что видел некоторые фрагменты предвыборных теледебатов между действующим американским лидером Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. В частности, Путин обратил внимание на высказывание экс-хозяина Белого дома о желании урегулировать украинский конфликт.

По словам российского лидера, он уверен в искренности заявлений Трампа. В то же время глава государства признался, что не в курсе конкретных предложений бывшего президента США по Украине.

Теледебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня. Тогда экс-хозяин Белого дома пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года завершит украинский конфликт еще до своей инаугурации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США.

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