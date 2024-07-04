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Путин назвал условие прекращения огня на фронте

Путин: прекращение огня может произойти при демилитаризации Украины

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, в каком случае могло бы произойти прекращение огня на фронте. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, для этого Украина должна согласиться на такие шаги по демилитаризации Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были бы необратимыми и приемлемыми для Российской Федерации.

«Прекращение огня без этой договоренности невозможно», — подчеркнул он.

Перед этим украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и начать новое наступление. Он также отметил, что остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем.

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.

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