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Путин заявил о сроках членства «Талибана» в ШОС

Путин: сроки признания и членство «Талибана» в ШОС зависят от развития ситуации

Россия контактирует с «Талибаном» (организация запрещена в России), однако сроки его признания и членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависят от развития ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По словам лидера страны, «Талибан» контролирует власть в Афганистане и является для РФ союзником в борьбе с терроризмом.

«Но что касается полноправного членства в ШОС, то это Россия не решает единолично, это всегда решается на основе консенсуса... Что и в какие сроки произойдет — это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Он выразил уверенность, что Россия должна взаимодействовать со структурами, которые контролируют власть в Афганистане и не отворачиваться от талибов.

1 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что талибы де-факто управляют Афганистаном, и это невозможно игнорировать.

В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что работа по исключению «Талибана» из списка нежелательных организаций опирается на необходимость контактов Москвы и Кабула.

Ранее Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов.

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