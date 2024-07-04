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Кулеба призвал Запад принять два решения касательно Украины

Кулеба: Западу нужно принять решения по передаче снарядов и ударам по авиации РФ

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Tobias Hase/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам Запада необходимо принять решения по поставкам снарядов ВСУ и ударам по авиации ВС РФ. Об этом сообщает LRT.

Глава МИД Украины поблагодарил союзников за разрешение наносить удары по приграничным территориям России, и потребовал разрешить уничтожать авиацию ВС РФ на аэродромах и увеличить поставки необходимых боеприпасов.

«Если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов…, это будет огромным вложением в изменение ситуации на поле боя», — заявил Кулеба.

Он также отметил, что превосходство России в воздухе является болевой точкой для Вооруженных сил Украины.

До этого Defense News, ссылаясь на источники, писал, что несколько высокопоставленных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, потребовали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по России.

Ранее Зеленский назвал условия для начала нового контрнаступления.

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