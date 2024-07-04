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Путин объяснил бессмысленность прямого обращения к Верховной раде

Путин счел бессмысленным обращаться напрямую к Верховной раде

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает бессмысленным обращаться напрямую к Верховной раде, так как большинство депутатов подчиняются незаконной власти на Украине. Об этом он заявил по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает ТАСС.

«Обратиться к Раде можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине — это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал», — заявил президент.

28 июня депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, сообщил, что направил обращение в Верховный суд Украины с требованием объявить президентские выборы.

В конце мая Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин спрогнозировал смену Зеленского в следующей году.

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