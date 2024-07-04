Путин и Лукашенко уже пять раз переговорили на саммите ШОС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 4 июля, уже пять раз переговорили на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Президенты Беларуси и России обстоятельно поговорили вчера, продолжили — сегодня. Насыщенная астанинская повестка не помешала — лидеры в течение дня уже переговорили раз пять», — сказано в сообщении.

С 3 по 4 июля в Астане проходит саммит ШОС. Президент России на конференции провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита, прошли «прекрасно». Как отметил дипломат, главы двух государств обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и КНР на международной арене: в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия идут вперед в развитии, несмотря на давление.