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Украинские СМИ раскрыли мечту Зеленского

«РБК-Украина»: мечтой Зеленского был уход из политики после победы над Россией

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Elizabeth Frantz/Reuters

Мечтой Владимира Зеленского был уход из политики после достижения военной победы в конфликте с Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе президента.

По данным собеседника издания, у действующего главы Украины была мечта уйти из- политики после победного завершения конфликта с Россией.

В то же время в материале отмечается, что в текущих условиях победа Киева невозможна без каких-либо непредвиденных событий глобального масштаба.

«А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», — пишет «РБК-Украина».

До этого Зеленский заявил, что остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем. Президент подчеркнул, что такая договоренность может быть достигнута преимущественно на международной площадке и в присутствии тех стран, «лидерам которых доверяют».

По мнению украинского лидера, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и начать новое наступление.

Ранее Зеленский пожаловался на атаку со стороны западных СМИ.

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