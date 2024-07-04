Эрдоган заявил о возможности остановить украинский конфликт

Конфликт на Украине можно остановить при наличии «прочной мирной основы». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию турецкого лидера.

Главы двух государств обсудили на встрече двусторонние отношения между Анкарой и Минском, последствия украинского конфликта, а также региональные и глобальные вопросы.

«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией, и что он верит, что... (конфликт. — «Газета.Ru») можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сказано в сообщении.

По словам Эрдогана, Турция будет и дальше прилагать усилия для установления мира и что в этом отношении будут продолжены «искренние контакты» с Россией и Украиной.

4 июля президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации.

Он отметил, что предложенный Москвой план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.