Зеленский назвал условия для начала нового контрнаступления

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется, когда Запад поставит украинской армии достаточно вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

«У нас сейчас в резерве 14 бригад — и они не укомплектованы. У них нет оружия», — сказал он.

Также в интервью президент Украины заявил, что остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем. Президент подчеркнул, что такая договоренность может быть достигнута преимущественно на международной площадке и в присутствии тех стран, «лидерам которых доверяют».

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Киев отверг эти предложения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что на Западе происходит изменение отношения к украинскому конфликту.