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На Украине допустили присутствие представителей РФ на мирном саммите

Зеленский: на втором саммите по Украине должны быть представители России

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором мирном саммите по урегулированию конфликта в республике должны быть представители России, но не ее президент Владимир Путин. Его слова приводит телеканал «Смотри».

«Там (на втором саммите мира. – прим ред.) должны быть представители РФ. А кто это будет, мы посмотрим», — сказал украинский лидер.

Зеленский уклончиво ответил на вопрос, будет ли это Путин.

«Мне кажется он (Путин) боится выезжать из России», — сказал президент Украины.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

За день до швейцарского саммита на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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