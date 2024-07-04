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Стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов

Le Figaro: половина французов хотят победы партии Ле Пен на выборах в парламент

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Половина опрошенных французов желает победы партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в парламент страны. Это следует из результатов исследования IFOP для телеканала LCI, газеты Figaro и радиостанции Sud Radio.

Согласно результатам исследования, каждый второй респондент желает, чтобы «Национальное объединение» получило абсолютное большинство в парламенте Франции.
47% участников опроса уверены в успехе партии Ле Пен, еще 43% граждан считают ее ближе к народу, чем представителей «Нового народного фронта».

Из результатов опроса также следует, что 40% участников исследования считают ценности «Национального объединения» наиболее демократичными. Председателя партии Жордана Барделла хотят увидеть в должности премьер-министра 45% опрошенных французов.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Ранее в США раскрыли последствия прихода партии Ле Пен к власти во Франции.

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