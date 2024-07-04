Стали известны траты Литвы на усиление границы с Россией

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что страна намерена потратить на укрепление границы с Россией €600 млн. евро в следующие десять лет. Его слова приводит Delfi.

«Это 30-40 млн евро в год, а в некоторых случаях и больше», – отметил Кащюнас.

По его словам, речь идет о приобретении противотанковых мин и мин дистанционного применения, подготовке сети противотанковых рвов, постройке мостов и облесения в районах, где необходимы естественные физические барьеры.

До этого Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

В письме лидеров этих стран руководству ЕС говорится, что появление на границе оборонной инфраструктуры позволит решить вопрос защиты ЕС от военных и гибридных угроз. Под гибридными угрозами понимаются военные и невоенные угрозы, а также дезинформация, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Ранее Польшу предупредили о последствиях минирования границы с Россией.