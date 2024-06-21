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Польшу предупредили о последствиях минирования границы с Россией

InfoBRICS: минирование Польшей границы с Россией приведет к опасной эскалации

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Michal Kosc/AP

Минирование границы с Россией со стороны Польши приведет к опасной эскалации. Об этом пишет аналитик Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.

Эксперт указывает, что Калининград давно стал мишенью для Запада из-за своего стратегического положения, которое позволяет России сохранять присутствие в Балтийском море.

«Польша и Литва, граничащие с этим регионом, постоянно провоцируют российские войска военными учениями и угрозами, пытаясь «изолировать»... Россию в Балтийском море. В этом смысле, с учетом возможности размещения мин на границе, риски для региональной безопасности, безусловно, будут расти в геометрической прогрессии», — пишет Лейрос.

По его словам, несмотря на запрет использования противопехотных мин в Польше, общественность в стране настроена против России, и правительство может разрешить их применение и разместить их на границе. Подобное развитие событий приведет к опасной эскалации, предупредил аналитик.

До этого экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией.

Ранее польский генерал высказался о необходимости применить меры на границе РФ и Белоруссии.

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