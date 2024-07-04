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Премьер Сербии предположил, для чего Запад переписывает историю Второй мировой

Вице-премьер Сербии: историю Второй мировой переписывают, чтобы очернить Россию

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад перекраивает историю Второй мировой войны и отождествляет Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером, чтобы оправдать собственные преступления и очернить нынешнюю Россию. Об этом он написал в авторском тексте в издании «Вечерне новости».

По словам члена правительства, в ходе своего визита в Россию он возложил венок на могилу Сталина, чем напомнил, что ложь о равнозначности Сталина и Гитлера недостаточна, чтобы оправдать всю остальную ложь. Он добавил, что после этого столкнулся с нападками.

Вулин уверен, что для расправы Запада над Россией должна быть изменена история.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад стремился навязать России «историческую амнезию» с тем, чтобы русский народ забыл о героях и войне, однако президент РФ Владимир Путин смог «повернуть реку вспять», сохранив Россию, ее память и историю.

Ранее посол США в России выступила с заявлением в День Победы.

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