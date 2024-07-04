Французский политолог назвал Путина «истинным победителем» выборов во Франции и в США

Истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских выборов в США станет президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил французский политолог Николя Тензер в интервью изданию L'Express.

Тензер пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон, принимая решение о роспуске Национального собрания, не учел последствий такого поступка для Украины, Европы и положения Франции в мире, тем самым сделав «неожиданный подарок» Владимиру Путину.

По его словам, избранные во французский парламент депутаты оппозиционных партий могут выступить за отказ от военной поддержки Украины. А явный успех на выборах правых партий в разных странах ЕС грозит «уничтожить Европу».

То же касается и возможной победы на выборах в США Дональда Трампа.

«Если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будет много икры и шампанского», — заявил Тензер.

После досрочного роспуска Национального собрания президентом Макроном первый этап парламентских выборов во Франции прошел 30 июня. По итогам тура в лидеры вырвалась крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — оно набрало 33,2% голосов. Вторая строчка досталась альянсу левых сил «Новый народный фронт» с 28,1%. Правящий альянс «Вместе» президента Франции Эммануэля Макрона занял лишь третье место — у него 21%.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в НАТО занервничали из-за возможной победы партии Ле Пен на выборах.