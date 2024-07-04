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В США раскрыли судьбу собранных в ходе кампании Байдена денег, если он уйдет

Hill: Байден будет контролировать собранные в ходе кампании деньги, если уйдет

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден в случае его выхода из президентской гонки оставит за собой право распоряжаться собранными в ходе предвыборной кампании денежными средствами. Об этом пишет американская газета Hill.

«По словам экспертов по финансированию предвыборной кампании, президент Байден получит полный контроль над миллионами долларов, собранными в ходе его президентской кампании, если он решит выйти из гонки с бывшим президентом Трампом», — говорится в сообщении издания.

Эксперт Стив Робертс рассказал газете, что Байден в случае решения покинуть президентскую гонку будет иметь возможность «давать указания казначею своей кампании относительно того, что делать с оставшимися средствами».

В штабе Байдена заявили, что по состоянию на конец июня в распоряжении команды Байден-Харрис, куда входят избирательный штаб, Национальный комитет Демократической партии (DNC) и совместные комитеты по сбору средств, собрано $240 млн.

До этого ряд представителей демократической партии выдвинули ультиматум к команде Байдена и самому политику, согласно которому им в кратчайшие сроки необходимо доказать пригодность последнего к участию в выборах.

Ранее Трамп назвал Байдена «кучей дерьма».

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