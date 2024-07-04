Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили значимость присоединения Белоруссии к ШОС

Политолог Асафов: Белоруссия является значимым приобретением для ШОС

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Белоруссия является важным приобретением для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Асафов. Одно из значимых направлений работы ШОС, по его словам, — создание единого контура безопасности, в чем заинтересован Минск и другие участники объединения.

«Вступление Белоруссии в ШОС — важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что в западной прессе тревожно отреагировали на расширение ШОС, назвав организацию «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильным союзником. При этом еще недавно представители Запада скептично относились к объединению, напомнил Асафов.

С 3 по 4 июля в Казахстане проходит саммит ШОС, в ходе которого участники подписали документ о приеме Белоруссии в состав организации в качестве полноправного члена. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, этот день войдет в историю страны. Он также отметил, что Минск будет работать в ШОС по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур», а министр иностранных дел Максим Рыженков пообещал придать объединению «белорусский заряд энергии». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять внешнему вмешательству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами