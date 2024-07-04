В России оценили значимость присоединения Белоруссии к ШОС

Белоруссия является важным приобретением для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Асафов. Одно из значимых направлений работы ШОС, по его словам, — создание единого контура безопасности, в чем заинтересован Минск и другие участники объединения.

«Вступление Белоруссии в ШОС — важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что в западной прессе тревожно отреагировали на расширение ШОС, назвав организацию «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильным союзником. При этом еще недавно представители Запада скептично относились к объединению, напомнил Асафов.

С 3 по 4 июля в Казахстане проходит саммит ШОС, в ходе которого участники подписали документ о приеме Белоруссии в состав организации в качестве полноправного члена. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, этот день войдет в историю страны. Он также отметил, что Минск будет работать в ШОС по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур», а министр иностранных дел Максим Рыженков пообещал придать объединению «белорусский заряд энергии». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять внешнему вмешательству.