Зеленский пожаловался на атаку со стороны западных СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский вступился за главу своего офиса Андрея Ермака и заявил, что посвященные ему статьи в западной прессе — это происки недовольных самим Зеленским. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Президент назвал Ермака мощным менеджером, выполняющим его приказы, а критику в его адрес в СМИ назвал попыткой «напасть на меня» со стороны недовольных руководством», — говорится в публикации.

В той же статье утверждается, что Зеленский не исключает, что президента РФ Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». При этом он подчеркнул, что не ожидает от российского лидера участия в возможных переговорах в ближайшее время.

До этого Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается идти на компромисс с Россией и уступать Москве территории.

Ранее Зеленский не исключил попытки нового наступления ВСУ.