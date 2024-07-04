Россия поддержала заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС

Россия поддерживает заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером в Астане, передает RT.

По словам российского лидера, соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС поспособствует укреплению экономических связей между Москвой и Тегераном в будущем.

Президент добавил, что в настоящее время государствами — членами ЕАЭС рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства — наблюдателя при организации.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение (союз), созданное в соответствии с договором от 29 мая 2014 года, в состав которого входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

В начале июня вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Иран к концу 2024 года может стать страной-наблюдателем в организации.

По его словам, чтобы Иран получил право присоединиться к ЕАЭС, он должен выполнить несколько основных процедур. Если представители страны выполнят все условия, то решение могут принять уже в конце декабря.

Ранее лидеры ЕАЭС на саммите союза утвердили несколько документов.