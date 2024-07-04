Путин сравнил подходы РФ и Ирана по ключевым вопросам международной повестки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы Москвы и Тегерана совпадают по ключевым вопросам международной повестки. Об этом пишет РИА Новости.

«Нас определяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдение международного права, всех форм международного права, сохранению центральной роли», — сказал Путин на заседании Совета глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане.

На мероприятии российский лидер отметил, что в настоящее время на евразийском континенте сохраняются потенциальные очаги конфликта. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о палестино-израильском конфликте и ситуации в секторе Газа.

Также Путин назвал причину возникновения кризиса на Украине. По его словам, украинский кризис возник из-за бесцеремонной политики Соединенных Штатов и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации.

С 3 по 4 июля в казахстанской столице проходит саммит ШОС под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее стало известно, на каком автомобиле Путин приехал на ШОС.