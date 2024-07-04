Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Казахстане утвердили Астанинскую декларацию объединения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что участниками саммита также подписан пакет документов, в котором договоры о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотической стратегии и соглашения о сотрудничестве в области энергетики и другое.

По словам президента РФ, в Астанинской декларации высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН.

До этого Белоруссия официально стала членом ШОС на саммите в Астане.

С 3 по 4 июля в казахстанской столице проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». Мероприятие впервые проходит в формате «ШОС+».

Ранее стало известно, на каком автомобиле Путин приехал на ШОС.