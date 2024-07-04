В Генеральной Ассамблее ООН считают план украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине основой для переговорного процесса для стабилизации ситуации в стране. Об этом агентству Associated Press (AP) заявил председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

«Я думаю, что в (плане Зеленского – прим. ред.) есть много важных элементов, которые могут заложить основу для диалога», — отметил он.

По словам Фрэнсиса, этот диалог настанет «в подходящее время».

Как пишет AP, председатель 78-й сессии ГА ООН в ходе своего недавнего визита в Киев встретился с официальными лицами Украины, включая президента Зеленского, чтобы обсудить вопросы мира и международной безопасности. «Он пообещал поддержать мирный план Зеленского, который обсуждался на недавней международной встрече в Швейцарии», — говорится в сообщении издания.

До этого газета Washington Times писала, что продолжающееся падение доверия в мире к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приближает мирные переговоры России и Украины.

В материале говорилось, что РФ выигрывает от того, что продолжение конфликта снижает рейтинг главы киевского режима и уменьшает желание западных стран помогать Украине.

Ранее Путин назвал причину возникновения кризиса на Украине.