Путин назвал причину возникновения кризиса на Украине

Кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики Соединенных Штатов и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС. Его цитирует ТАСС.

«Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами», — считает российский лидер.

Он добавил, что предложенный Россией план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира».