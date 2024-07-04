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В Великобритании начались парламентские выборы

В Великобритании стартовало голосование на всеобщих выборах в парламент

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Global Look Press

Выборы в парламент Великобритании стартовали 4 июля, около 40 тысяч избирательных участков будут открыты по всей стране до 22.00 (00.00 мск). Об этом сообщает Sky News.

«По всей стране открываются избирательные участки на первых за почти пять лет всеобщих выборах», — говорится в сообщении телеканала.
В Великобритании насчитывается около 40 тысяч избирательных участков, право голоса имеют 46 млн человек.

В рамках голосования в Великобритании будут распределены 650 мандатов Палаты общин британского парламента. Набравшая наибольшее количество мест партия получит право формировать правительство.

При подсчете всех голосов после закрытия избирательных участков партии необходимо 326 мест для получения большинства в Палате общин без опоры на поддержку более мелких партий.

Как сообщает телеканал, выборы в Великобритании обычно проводятся каждые четыре-пять лет. «Самое позднее, когда они могли состояться, — это январь 2025 года, но премьер-министр принял решение пойти на выборы раньше», - говорится в сообщении.

3 июля сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак опасается стать первым премьер-министром Британии, лишившимся места в парламенте страны.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.

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