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Путин приехал на саммит ШОС

Путин приехал во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

Президент примет участие в церемониях приветствия и совместного фотографирования. Затем пройдут заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов. Саммит пройдет под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

После этого у Путина запланирована беседа с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, а также участие во встрече в формате «ШОС плюс». По итогам поездки в Астану он также проведет встречу с российскими журналистами.

Участники саммита подпишут пакет из 24 совместных документов, а также примут итоговую декларацию и заявление о приверженности участников объединения принципам добрососедства и единства.

До этого Токаев заявил, что Путин внес большой вклад в усиление потенциала ШОС.

Ранее лидер КНР поддержал повышение статуса Азербайджана в ШОС.

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