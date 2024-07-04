Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт не исключил, что США отменят некоторые санкции против РФ при Трампе

Политолог Ордуханян допустил попытки сближения США с РФ при Трампе

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Напряженность в отношениях РФ и США может ослабнуть в случае переизбрания на ноябрьских выборах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Принципиальное отличие Трампа от действующего главы США Джо Байдена в том, что главным врагом он считает не Россию, а Китай», — подчеркнул он.

Эксперт допустил вместе с тем попытки со стороны Вашингтона «переманить» Москву на свою сторону путем отмены санкций и других различных послаблений для РФ.

По словам эксперта, политическая деятельность Трампа в случае его прихода к власти в США будет направлена на противостояние с Китаем, в то время как «нагрузка на российский фактор ослабнет».

По оценке Ордуханяна, архитектура отношений США и РФ при потенциальном президентстве Трампа будет выстраиваться «совсем по другим правилам и законам». Он отметил необходимость аккуратно выстраивать отношения с Вашингтоном.

До этого Ордуханян заявлял, что Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре будет готов обсуждать территориальные приобретения России в ходе украинского конфликта, политик косвенно дал понять это.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о компромиссе с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами