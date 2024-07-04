Эксперт не исключил, что США отменят некоторые санкции против РФ при Трампе

Напряженность в отношениях РФ и США может ослабнуть в случае переизбрания на ноябрьских выборах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Принципиальное отличие Трампа от действующего главы США Джо Байдена в том, что главным врагом он считает не Россию, а Китай», — подчеркнул он.

Эксперт допустил вместе с тем попытки со стороны Вашингтона «переманить» Москву на свою сторону путем отмены санкций и других различных послаблений для РФ.

По словам эксперта, политическая деятельность Трампа в случае его прихода к власти в США будет направлена на противостояние с Китаем, в то время как «нагрузка на российский фактор ослабнет».

По оценке Ордуханяна, архитектура отношений США и РФ при потенциальном президентстве Трампа будет выстраиваться «совсем по другим правилам и законам». Он отметил необходимость аккуратно выстраивать отношения с Вашингтоном.

До этого Ордуханян заявлял, что Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре будет готов обсуждать территориальные приобретения России в ходе украинского конфликта, политик косвенно дал понять это.

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