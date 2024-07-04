В Кремле оценили возможность поездки Путина в Монголию в 2024 году

Президент России Владимир Путин может в 2024 году посетить монгольскую столицу Улан-Батор, если поездку удастся согласовать. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда будет согласована… В этом году возможна, да», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, состоится ли поездка в Монголию.

Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух приглашал Путина посетить Улан-Батор еще в октябре 2023 года. Во время переговоров на полях ШОС 3 июля глава Монголии выразил надежду, что у российского президента будет возможность осуществить визит в страну.

Встретившись с Хурэлсухом в Астане, Путин заявил, что отношения РФ и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы. Он добавил, что Россия готова увеличивать квоту на обучение студентов из Монголии, а также предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества между странами в сфере энергетики.

Ранее Песков заявил, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены.