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В Кремле оценили возможность поездки Путина в Монголию в 2024 году

Песков допустил возможность поездки Путина в столицу Монголии в 2024 году

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может в 2024 году посетить монгольскую столицу Улан-Батор, если поездку удастся согласовать. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда будет согласована… В этом году возможна, да», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, состоится ли поездка в Монголию.

Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух приглашал Путина посетить Улан-Батор еще в октябре 2023 года. Во время переговоров на полях ШОС 3 июля глава Монголии выразил надежду, что у российского президента будет возможность осуществить визит в страну.

Встретившись с Хурэлсухом в Астане, Путин заявил, что отношения РФ и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы. Он добавил, что Россия готова увеличивать квоту на обучение студентов из Монголии, а также предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества между странами в сфере энергетики.

Ранее Песков заявил, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены.

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