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Назван самый влиятельный человек в окружении Байдена

WSJ: жена Байдена Джилл стала самой влиятельной фигурой в окружении президента

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден на данный момент является самой влиятельной фигурой в окружении главы государства, ее мнение о дальнейшем политическом будущем Байдена имеет «огромный вес». Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Первая леди - самая влиятельная фигура в окружении Байдена на данный момент. Если бы она призвала президента не добиваться переизбрания, этот совет имел бы огромный вес. Вместо этого она была самым активным сторонником Байдена, когда он баллотировался на второй срок», — говорится в сообщении издания.

До этого официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Байден до сих пор полностью не излечился от простуды, но он не страдает деменцией и не нуждается в проверке когнитивных способностей. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что в день дебатов с Трампом Байден не находился под воздействием каких-то медицинских препаратов.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее Байдена попросили отказаться от участия в президентских выборах.

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