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Песков заявил, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Песков: сроки визита Путина в Турцию предстоит согласовать по дипканалам

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Alexander Zemlianichenko/AP

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока еще неизвестны. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не определили дату визита.

Песков подчеркнул, что сроки визита российского лидера в Турцию еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам.

До этого Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане сообщил Путину, что Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира на Украине.

3 июля в столице Казахстана состоялась длившаяся около одного часа встреча Путина и Эрдогана. Мероприятие проходило в отеле «Ритц Карлтон». Главы государств беседовали в специальном зале для переговоров.

Ранее в Кремле рассказали о нерешенных проблемах между РФ и Турцией.

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