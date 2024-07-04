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Песков рассказал о новой системе евразийской безопасности

Песков: новая система евразийской безопасности будет упомянута на саммите ШОС

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что идея создания новой системы Евразийской безопасности будет упомянута на саммите ШОС. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков добавил, что в текущий момент идет диалог с партнерами на данную тему. Он продвигается поэтапно, подчеркнул представитель Кремля.

В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

Он добавил, что новая система архитектуры должна быть открыта для всех — и для стран Европы, и для стран НАТО, так как «мы живем на одном континенте» и «географию поменять нельзя».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путину доложили о реакции украинских властей и их западных союзников на его инициативу по урегулированию конфликта.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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