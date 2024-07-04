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Карлсону предложили вопрос для Зеленского

Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах граждан США

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Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин отреагировала на анонсированное американским ведущим Такером Карлсоном интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) конгрессвумен.

Она предложила Карлсону спросить у Зеленского, где деньги американского народа. Также она попросила журналиста передать президенту Украины, чтобы мирное соглашение было побыстрее заключено с российской стороной.

До этого Карлсон рассказал, что проведет интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Карлсона, он надеется, что встреча с президентом Украины Зеленский «произойдет скоро».

Карлсон сделал в последнее время ряд очень громких интервью с различными людьми. Среди них — президент Российской Федерации Владимир Путин, российский предприниматель и программист Павел Дуров, философ Александр Дугин.

Также Карлсон прокомментировал освобождение основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По мнению журналиста, тот «повернул ход истории».

Ранее Такер Карлсон усомнился в умственных способностях вице-президента США.

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