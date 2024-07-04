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В Госдуме раскритиковали план Гордона по прекращению конфликта на Украине

Депутат Шеремет назвал план Гордона по Украине плодом больного воображения

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) план по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, журналист пытается выдать свои измышления за правду, а также действует по принципу «чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят».

Накануне Гордон со ссылкой на данные украинской разведки утверждал, что российская сторона передала Вашингтону мирный план прекращения конфликта на Украине.

До этого 2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении журналиста с Украины Дмитрия Гордона. Он приговорен к 14 годам колонии общего режима за призывы к терроризму, а также за распространение недостоверных данных о российской армии.

На заседании отмечали, что уголовное дело в отношении Гордона завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к расправе над главами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее Гордона повторно объявили в розыск в России.

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