Путин выступил против вмешательства во внутренние дела Китая извне

Российская Федерация поддерживает Китай в защите его интересов и прав. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает информагентство Синьхуа.

Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает против вмешательства во внутренние дела Китая извне.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Россию в председательстве в БРИКС, объединении глобального Юга и предотвращении новой холодной войны.

Также Си сказал, что Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в нынешней непростой геополитической ситуации.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с лидером пакистанского правительства. Последний во время встречи предложил Путину расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

Ранее сообщалось, что глава высшего законодательного органа КНР Чжао Лэцзи планирует посетить РФ.