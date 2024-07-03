Глава высшего законодательного органа КНР Чжао Лэцзи планирует посетить РФ

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), который является высшим законодательным органом в КНР, Чжао Лэцзи намерен посетить РФ в июле. Об этом пишет информационное агентство Xinhua.

Журналисты рассказали, что в начале месяца китайский государственный служащий посетит Узбекистан и РФ. Визиты запланированы на период с 6 по 13 июля.

При этом в РФ он примет участие в 10-м Парламентском форуме БРИКС. Кроме того, Чжао Лэцзи будет присутствовать на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ВСНП и Федеральным Собранием.

3 июля в столице Казахстана состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча прошла в рамках двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду региональных вопросов. В том числе речь шла о конфликте на Украине. Представитель российского лидера уточнил, что Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность любых форматов урегулирования этого кризиса без участия Москвы.

Ранее Путин пригласил Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.