Байден хочет убедить губернаторов-демократов в способности победить на выборах

Президент США Джо Байден проведет закрытую встречу с несколькими губернаторами-демократами и предпримет попытку убедить их в своей способности победить на выборах главы государства в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Президент пытается убедить своих сторонников в том, что он все еще может победить в ноябре, несмотря на провал дебатов на прошлой неделе», — говорится в публикации.

При этом Белый дом не разглашает имена губернаторов, которых примет Байден.

По данным издания, американский лидер «пытается сохранить видимость нормальной жизни» в разгар крупнейшего политического кризиса. NYT со ссылкой на демократов отмечает, что 81-летнему Байдену следует отказаться от переизбрания. Американский лидер слишком стар, чтобы эффективно вести кампанию против Трампа.

Белый дом в свою очередь прокомментировал провальные дебаты Байдена с соперником на выборах Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием Байдена на саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.