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Байден хочет убедить губернаторов-демократов в способности победить на выборах

NYT: Байден проведет кризисную встречу с губернаторами-демократами в Белом доме

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Marco Bello/Reuters

Президент США Джо Байден проведет закрытую встречу с несколькими губернаторами-демократами и предпримет попытку убедить их в своей способности победить на выборах главы государства в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Президент пытается убедить своих сторонников в том, что он все еще может победить в ноябре, несмотря на провал дебатов на прошлой неделе», — говорится в публикации.

При этом Белый дом не разглашает имена губернаторов, которых примет Байден.

По данным издания, американский лидер «пытается сохранить видимость нормальной жизни» в разгар крупнейшего политического кризиса. NYT со ссылкой на демократов отмечает, что 81-летнему Байдену следует отказаться от переизбрания. Американский лидер слишком стар, чтобы эффективно вести кампанию против Трампа.

Белый дом в свою очередь прокомментировал провальные дебаты Байдена с соперником на выборах Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием Байдена на саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.

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Выборы в США — 2024
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