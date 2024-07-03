Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Казахстане обсудили Украину

Путин и Си Цзиньпин посчитали переговоры по Украине без РФ бесперспективными

close
100%
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Казахстане отметили бесперспективность любых форматов урегулирования конфликта на Украине, если в них не будет участвовать российская сторона. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Корреспондент поинтересовался у представителя главы государства, о чем именно беседовали российский и китайский лидеры. Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональным проблемам.

«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — сказал пресс-секретарь Кремля.

При этом он подчеркнул, что украинский вопрос не был главным на переговорах Путина и Си Цзиньпина.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В том числе в нем принимает участие президент РФ, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Ранее в Финляндии заявили, что председатель КНР может закончить конфликт на Украине всего одним звонком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами