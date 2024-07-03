Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Казахстане обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Казахстане отметили бесперспективность любых форматов урегулирования конфликта на Украине, если в них не будет участвовать российская сторона. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Корреспондент поинтересовался у представителя главы государства, о чем именно беседовали российский и китайский лидеры. Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональным проблемам.

«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — сказал пресс-секретарь Кремля.

При этом он подчеркнул, что украинский вопрос не был главным на переговорах Путина и Си Цзиньпина.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В том числе в нем принимает участие президент РФ, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Ранее в Финляндии заявили, что председатель КНР может закончить конфликт на Украине всего одним звонком.