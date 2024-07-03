Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сочли санкции «подарком» для Путина

Риттер считает, что антироссийские санкции стали подарком для Путина

close
100%
Shutterstock

Антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Что сделал Запад? Ввел санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину», — считает Риттер.

По словам бывшего разведчика армии США, российская экономика показывает все признаки процветания. Одним из городов, который сильно впечатлил Риттера, стал Новосибирск — в городе постояннно идет строительство новых предприятий, которые стали результатом заключенных контрактов на сотни миллионов долларов.

До этого глава Сбера Герман Греф в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса заявил, что любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития.

Ранее Набиуллина заявила о потенциале российского рынка капитала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами