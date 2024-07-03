В США сочли санкции «подарком» для Путина

Антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Что сделал Запад? Ввел санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину», — считает Риттер.

По словам бывшего разведчика армии США, российская экономика показывает все признаки процветания. Одним из городов, который сильно впечатлил Риттера, стал Новосибирск — в городе постояннно идет строительство новых предприятий, которые стали результатом заключенных контрактов на сотни миллионов долларов.

До этого глава Сбера Герман Греф в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса заявил, что любые ограничения, с которыми сейчас сталкивается экономика России, необходимо рассматривать как возможности для дальнейшего развития.

Ранее Набиуллина заявила о потенциале российского рынка капитала.