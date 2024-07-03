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Путин и Ухнаагийн обсудили будущее «Силы Сибири — 2»

Новак: президенты России и Монголии обсудили «Силу Сибири — 2» в Астане

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух обсудили на встрече в Астане проведение газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«С монгольской стороной обсуждали вопросы прокладки газопровода «Силы Сибири — 2» по территории Монгольской республики, участие в разработке схемы газоснабжения», — заявил Новак на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Проект «Сила Сибири — 2» предусматривает поставку до 50 млрд кубометров природного газа в год из России в Китай через Монголию.

До этого глава холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Россия в ближайшие годы выйдет на первое место по поставкам газа в Китай.

Речь идет о том, что 2025-м компания планирует нарастить поставки топлива по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год.

Ранее Международный газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.

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