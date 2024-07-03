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В Кремле высказались о встрече Путина и Эрдогана

Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана продлится как минимум час

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Sputnik/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал Первому каналу, сколько продлится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане.

«На двусторонней встрече — она будет достаточно продолжительной, насколько я понимаю, как минимум час», — заявил он.

По словам Пескова, главы двух государств обсудят все вопросы, которые представляют взаимный интерес для Москвы и Анкары.

3 июля Эрдоган на встрече с Путиным на саммите ШОС в Астане пригласил его в Турцию.

Турецкий лидер в ходе общения со своим российским коллегой призвал его приехать в Турцию «в самом скором времени». В ответ президент РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

До этого Песков сказал, что нерешенные проблемы сохраняются в отношениях Российской Федерации и Турции, однако у руководства обеих стран есть политическая воля для их урегулирования.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.

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