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Депутат Бессараб оценила идею сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Депутат ГД Бессараб: нового выходного для многодетных семей в РФ не будет

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб в интервью «Ридусу» прокомментировала инициативу о введении выходного дня для многодетных родителей 8 июля — в День семьи, любви и верности. По мнению парламентария, идея вряд ли получит поддержку, поскольку в юридическом статусе многодетной семьи есть лазейки, позволяющие использовать новый выходной гораздо большему числу людей, чем предполагается.

«По статусу, утвержденному указом президента, многодетными родителями являются граждане, имеющие троих и более детей, независимо от того, сколько им лет. Эти дети могут быть взрослыми. <...> Если хотя бы один из детей несовершеннолетний, то это совершенно другая социальная группа, совершенно другое количество людей», — пояснила Бессараб.

При этом она подчеркнула, что чествовать многодетные семьи необходимо.

В начале июля председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову с предложением объявить День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России.

По мнению комитета Госдумы по защите семьи, такое предложение не повлияет на производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, посвящая свое время воспитанию детей.

Ранее российские власти утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи.

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