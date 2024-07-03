Почти половина украинцев согласилась на уступки территорий РФ с одним условием

Почти половина украинцев (45%) готовы признать отошедшие под юрисдикцию РФ освобожденные территории в обмен на членство Украины в НАТО и ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В рамках социологического исследования украинцев спросили о выборе между сохранением суверенитета и возвращением территории. 45% жителей страны согласились с развитием событий, при котором Украина теряет часть «своей» территории и при этом сохраняет за собой «свободу выбора альянсов» – НАТО и ЕС.

26% респондентов отметили, что Украине необходимо «отвоевать» территории и отказаться от милитаризации страны, приняв статус нейтрального государства. 29% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, 30% жителей Украины сочли, что боевые действия закончатся соглашением.

До этого сообщалось, что европейцы склоняются к тому, что Украина не сможет победить Россию в конфликте.

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