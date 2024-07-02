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Российский сенатор объяснил, какой мир придется принять Западу

Сенатор Косачев: смена руководства НАТО может привести и к изменению его политики

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью сайту «Аргументы и Факты» заявил, что смена руководства НАТО может привести и к изменению политики альянса.

При этом сенатор предупредил, что нынешнее руководство НАТО не сможет отказаться от желания нанести России стратегическое поражение на Украине. Он пояснил, что в руководстве стран НАТО есть политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине.

«Это поколение должно сойти со сцены, чтобы появилась хоть какая-то надежда на диалог», — отметил Косачев.

При этом он добавил, что недавняя смена генсека НАТО не повлияет на курс альянса.

До этого покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал своего преемника премьер-министра Нидерландов Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика». Рютте в качестве нового генерального секретаря приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

Ранее Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.

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