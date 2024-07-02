Байдена попросили отказаться от участия в президентских выборах

Конгрессмен-демократ, член палаты представителей США от Остина (штат Техас) Ллойд Доггетт призвал президента Джо Байдена покинуть предвыборную гонку и не баллотироваться на пост президента вновь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессмена.

«Президент Байден спас нашу демократию от Трампа в 2020 году, он должен не допустить его победы в 2024 году <...> Линдон Джонсон принял болезненное решение выйти из гонки при других обстоятельствах, Байден должен поступить также <...> Я надеюсь, он примет сложное и болезненное решение сняться. Я с уважением прошу его так поступить», — заявил Доггетт.

Конгрессмен подчеркнул, что Байден многое сделал для Соединенных Штатов, но сейчас он уступает своему сопернику, экс-президенту Дональду Трампу, и прошедшие недавно дебаты не улучшили ситуацию.

До этого журналист CNN Карл Бернстайн со ссылкой на источники сообщил, что окружение Байдена заметило спад его умственных способностей за полтора года.

Ранее Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах.