Песков высказался о вступлении Белоруссии в ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) соответствует интересам Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что членство Белоруссии станет большим приобретением для организации.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что ШОС является одной из основных опор нового мирового порядка.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на то, что в июле его страна станет полноправным членом ШОС. Белорусский лидер отметил, что Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в текущем году, при этом в феврале этого года были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в организации.

20 июня сообщалось, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Астане намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.