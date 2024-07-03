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В Верховной раде призвали забыть о контрнаступлении ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Киеву придется отказаться от контрнаступления ВСУ

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РИА Новости

Передача Западом самолетов F-16 в распоряжение ВСУ не сможет изменить ситуацию на поле боя, Украине придется отказаться от контрнаступления. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Из того, что могу сказать, к сожалению, передача таких самолетов Украине ничего кардинально не изменит. Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте», - подчеркнула она.

Безуглая напомнила депутатам, что на Украине до сих пор не подготовлена соответствующая инфраструктура для истребителей F-16.

До этого немецкое издание Welt сообщало, что Украине необходима мобилизация около 200 тысяч в течение этого года для того, чтобы решить проблему с нехваткой личного состава в армии.

В сообщении отмечалось, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли сотни тысяч солдат, не приводя точные данные. Для того, чтобы устранить возникшую проблему с количеством личного состава Киеву нужно мобилизовать по 50 тысяч человек ежеквартально, писало издание.

Ранее украинский солдат рассказал о плачевной ситуации ВСУ на левом берегу Днепра.

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